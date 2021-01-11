США ввели санкции против Украины за вмешательство в американские выборы

Под ограничения попали семь физических лиц и четыре медиаресурса. При этом в заявлении америанского Минфина указывается, что украинские фигуранты санкционного списка связаны с Россией. Эти люди и организации, по мнению американского ведомства, «являются частью сети влияния, ассоциированной с украинским депутатом Андреем Деркачом, который признан американскими властями российским агентом и уже находится под санкциями.