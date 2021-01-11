Акци Twitter на торгах в Нью-Йорке упали более чем на 7%

Это происходит на фоне сообщений о том, что мессенджер навсегда заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию». К решению заблокировать аккаунт Дональда Трампа соцсеть пришла после беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники Трампа 6 января. Трамп активно пользуется Твиттером. У президента США более 88 млн. подписчиков.
2021-01-11T19:05:37+03:00
2021-01-11T19:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:05, 11 января 2021
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