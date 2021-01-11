Суд в Швеции приговорил к длительным срокам заключения обвиняемых в покушении на чеченского блогера Т. Абдурахманова

Суд в Швеции приговорил к длительным срокам заключения обвиняемых в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он известен своей критикой в отношении властей Чечни.

Имена осужденных, согласно законам Швеции, не раскрываются. Известно лишь, что мужчина, обвиняемый в непосредственном исполнении покушения на Абдурахманова, получил 10 лет заключения. По версии следствия, он прокрался в квартиру, где спал блогер, и напал на него с молотком. В свою очередь, 8 лет заключения получила женщина, которую признали сообщником: как утверждается, она открыла злоумышленнику дверь. Суд постановил также депортировать осужденных из Швеции после того, как они отбудут свой срок, а также выплатить Абдурахманову около 17 тысяч долларов.

Сам Абдурахманов утверждал, что за его убийство исполнителю было положено 50 тысяч евро. Кроме того, он отмечал, что покушение произошло в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в своем инстаграме, по данным Русской службы Би-би-си, объявлял Абдурахманову кровную месть. Хотя власти Чечни позднее это отрицали и говорили, что перевод слов Даудова с чеченского исказили.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году, после чего объявил себя врагом главы республики Рамзана Кадырова. Власти региона возбудили против блогера уголовное дело, обвинив его в участии в конфликте в Сирии на стороне боевиков.