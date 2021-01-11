Конфликт в Нагорном Карабахе не урегулирован, не решен вопрос с военнопленными

Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедших в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.

Никол Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Соглашение России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху выполняется эффективно, серьезных поводов для беспокойства не было. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.

Трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху до 30 января проведет свое первое заседание. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России по итогам сегодняшних переговоров в Москве.