Стоимость биткоина падает более чем на 20% — до 30 тыс. долларов

Цена самой популярной криптовалюты как свидетельствует портал CoinMarketCap, опустилась ниже 32 тысяч долларов. На долю биткоина приходится почти 70 % всего глобального рынка криптовалют. Во второй половине декабря биткоин резко взлетел в цене и с тех пор побил несколько исторических максимумов, достигнув 41 тыс. долл.
2021-01-11T18:33:03+03:00
2021-01-11T18:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 11 января 2021
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