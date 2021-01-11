Стоимость биткоина падает более чем на 20% — до 30 тыс. долларов

Цена самой популярной криптовалюты как свидетельствует портал CoinMarketCap, опустилась ниже 32 тысяч долларов. На долю биткоина приходится почти 70 % всего глобального рынка криптовалют. Во второй половине декабря биткоин резко взлетел в цене и с тех пор побил несколько исторических максимумов, достигнув 41 тыс. долл.