Бывший посол США в России Уильям Бернс выдвинут на пост главы ЦРУ

Его кандидатуру предложил избранный американский президент Джо Байден.

Бернс в заявлении штаба Байдена называется «проверенным во время кризисов государственным служащим». Значительную часть жизни он посвятил дипломатической работе – на ней он провел более 30 лет. Причем работал как при президентах-республиканцах, так и при президентах-демократах. В администрации демократа Барака Обамы Бернс долгое время являлся заместителем госсекретаря США. В этот период, как отмечает Русская служба Би-би-си, некоторые СМИ называли его «секретным дипломатическим оружием Соединенных штатов». Имелось в виду то, что Бернса направляли разбираться с самыми сложными международными проблемами. А до работы в Госдепартаменте, с 2005 по 2008 год, Бернс являлся послом США в России. Американским лидером тогда являлся республиканец Джордж Буш-младший.

В последние годы Бернс возглавлял Фонд Карнеги, один из старейших экспертно-аналитических центров в области международных отношений. По мнению экспертов газеты «Вашингтон пост», главными задачами для него на посту главы ЦРУ может стать изучение не слишком знакомой для него китайской проблематики, а также отказ от своей дипломатичности.

Процедура утверждения Бернса на посту главы ЦРУ состоится уже после церемонии инаугурации Джо Байдена на должности президента, которая намечена на 20 января.