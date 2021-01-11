Стоимость акций компании Твиттер сегодня упали на 7% в ходе предварительных торгов в США

Это произошло на фоне решения о блокировке аккаунта действующего президента Дональда Трампа.

В минувшую пятницу Твиттер объявил, что на постоянной основе закрыл доступ к учетной записи из-за нарушения правил, а также в связи с опасениями, что Трамп может попытаться спровоцировать беспорядки.

Экономист Андрей Мовчан полагает, что резкое падение акций твиттера не обязательно связано с тем, что эта сеть заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Предсказать дальнейшее поведение ценных бумаг компании он не берется.