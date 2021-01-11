В Палате представителей США сегодня, как ожидается, начнется процесс вынесения второго импичмента Дональду Трампу

В Палате представителей США сегодня, как ожидается, начнется процесс вынесения второго импичмента президенту Дональду Трампу.

Черновой вариант статьи импичмента демократы Палаты Представителей представили в пятницу — в нем содержится всего один пункт обвинения: «намеренное подстрекательство к насилию против правительства Соединенных Штатов». Дональд Трамп не осудил беспорядки, а вместо этого снова повторил ложные заявления о сфальсифицированных выборах, назвал захватчиков Капитолия патриотами и призвал всех разойтись по домам. В Администрации Трампа начались разговоры об отрешении президента от должности по 25-й поправке к Конституции — за неспособность исполнять свои обязанности. А Демократы Конгресса объявили, что вынесут Трампу импичмент — второй за 4 года президентства. Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, поставила публичный ультматум вице-президенту — если в течение 24 часов кабинет во главе с Майком Пенсом не отрешает Трампа от должности, демократы выносят ему импичмент. Голосование по импичменту может состояться в Палату Представителей уже во вторник 12 января. Но демократы, скорее всего, не будут отправлять вынесенное обвинение в Сенат до окончания первых ста дней президентства Джо Байдена, чтобы не срывать кабинетные назначения, которые проходят через Сенат.

Более 200 конгрессменов публично призвали к отрешению Дональда Трампа от должности.