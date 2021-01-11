В Санкт-Петербурге музеи и выставки с сегодняшнего дня вновь принимают посетителей

Открыл свои двери и зоопарк.

Мероприятия более чем на 50 участников вышли из под запрета с сегодняшнего дня. Организаторы могут проводить автобусные экскурсии и устраивать концерты. Петербургские музеи, в том числе Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор, снова встречают посетителей. 11 января закончили действие сразу несколько ограничений, которые Смольный установил в конце прошлого года. Часть мер отменили даже раньше срока. Например, театрам разрешили работать с 7 января. Однако при этом залы можно заполнять только на 25% вместимости. В то же время продолжают действовать запреты для предприятий общепита. Они могут принимать клиентов только до 11 вечера. Также сохраняется ограничение для организованных групп зрителей младше 16 лет. Такие группы не смогут приходить на концерты и спектакли до конца месяца.

Горожанам старше 65 лет Смольный рекомендует и дальше соблюдать режим изоляции, а театрам и концертным площадкам возвращать пожилым зрителям деньги за билеты.