В Грозном появится новый религиозный объект

Сегодня уже был заложен первый камень в строительство мечети. Предполагается, что у нее будет четыре минарета, они будут окружать основную часть здания с центральным куполом, их крыши будут отделаны золотом.

Газета РБК напоминает, что ранее Рамзан Кадыров говорил, что не против, чтобы его именем назвали небольшую мечеть, но предлагал это сделать после его смерти.

Сайт Русской службы ВВС в свою очередь отмечает, что в Чечне более 300 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова.