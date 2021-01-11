Суд в Москве отложил на неделю оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Его обвиняют в хулиганстве по делу о нападении на офис «Единой России» в Москве.

В ходе прения сторон гособвинение просило приговорить Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Сам аспирант уверен, что его преследуют по политическим мотивам.

Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс. В его поддержку выступали студенты, а также политические активисты. Сегодня к зданию Головинского суда пришли около ста человек, нескольких из них задержала полиция.