В ГД внесен законопроект, согласно которому госзащиту смогут получать все сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому государственную защиту смогут получать все сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Это необходимо для того, чтобы устранить правовое неравенство, сказал в интервью «Эху Москвы» один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому можно будет закрывать сведения о лицах, подлежащих государственной защите, даже если непосредственная угроза их безопасности отсутствует.