Четверо военнослужащих погибли в результате крупного ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье

Большегрузная машина въехала в колонну военных автобусов Минобороны.

Пока официально версии случившегося власти не выдвигали. По данным источника агентства ТАСС, причиной крупной аварии стало то, что водитель самосвала не справился с управлением – в результате он въехал в колонну военных автобусов марки ПАЗ. Человек, находившийся за рулем грузовика, серьезно не пострадал, утверждает собеседник агентства. В то же время Минобороны уже подтвердило гибель военнослужащих – по предварительным данным, они могли быть солдатами-срочниками. Разнятся пока данные о пострадавших. В МВД говорят о том, что их 15, источник агентства «Интерфакс», в свою очередь, сообщает почти о трех десятках раненых. На месте трагедии на Новорижском шоссе находятся несколько машин скорой помощи – из видеозаписи, на которую ссылается сетевое издание «База», следует, что обломки от некоторых автобусов разлетелись на несколько полос. На месте также работает санитарная авиация.

Агентство ТАСС сообщило о задержании водителя грузовика, въехавшего в колонну военных автобусов. Официально это пока не подтверждено.