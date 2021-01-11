Ян Рачинский: Пришедшие к офису правозащитного центра «Мемориал» в Москве могут быть сторонниками Захара Прилепина

Пришедшие к офису правозащитного центра «Мемориал», которое российские власти называют «иностранным агентом», в Москве могут быть сторонники писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Мемориала» Ян Рачинский.

«Пока какие-то люди кучкуются, кто они, сказать трудно. Думаю, что ничего всерьез происходить и не будет. Мы предупредили полицию, что не исключены разные осложнения, дальше это вопрос к полиции, как она посчитает нужным предпринимать меры предосторожности. Захар Прилепин и его движение решило выступить в защиту заведения шаурмы с названием, данным в честь Сталина. Акция с довольно странным лозунгом: «Защитим Сталина от иностранных агентов», — сказал он.

Ранее активисты созданной писателем Захаром Прилепиным партии «За правду» выступили с угрозами в адрес правозащитников «Мемориала». В организации возмутились позицией «Мемориала» по поводу недавно открытого в районе метро Войковская кафе с шаурмой под названием «Stal’in doner». В «Мемориале» называть закусочную именем диктатора, ответственного за гибель миллионов людей, сочли недопустимым, как и то, что персонал заведения одет в форму НКВД, проводивших репрессии. Сторонники Захара Прилепина считают, что «Мемориал» таким образом пытается переписать историю страны. Активисты также напоминают, что правозащитный центр был внесен в список иностранных агентов.

Кафе с именем Сталина открылось в прошлую пятницу. В продаже блюда, которые носят имена Сталина и Берии. На киоске цитата генералиссимуса: «Жить стало лучше, жить стало веселее», и надпись «Товарищ Сталин приглашает отведать». Владелец заведения намерен, по его словам, продолжать работу.