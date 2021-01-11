Избранный президент США Джо Байден выдвинет на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Байдена. Бернс — президент Фонда Карнеги, одного из старейших экспертно-аналитических центров в области международных отношений. Он перешел на дипломатическую службу в 1982 году. В администрации президента Барака Обамы он занимал должность заместителя госсекретаря. В 2005-2008 годах был послом США в России.
2021-01-11T16:34:00+03:00
2021-01-11T16:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 11 января 2021
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