Избранный президент США Джо Байден выдвинет на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Байдена. Бернс — президент Фонда Карнеги, одного из старейших экспертно-аналитических центров в области международных отношений. Он перешел на дипломатическую службу в 1982 году. В администрации президента Барака Обамы он занимал должность заместителя госсекретаря. В 2005-2008 годах был послом США в России.