Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Санкт-Петербург с 28 января, рейсы в Москву запланированы со 2 марта

Как следует из данных на сайте авиаперевозчика, рейсы в Петербург будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, а с 22 марта добавится рейс в воскресенье.



Авиасообщение между Финляндией и Россией было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С конца декабря рейсы между Хельсинки и Москвой выполняла только авиакомпания «Аэрофлот».