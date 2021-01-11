Серьезная авария на Новорижском шоссе

Там грузовик протаранил четыре военных автобуса. Как передает ТАСС, четыре человека погибли, около 20 пострадали. Предварительно, в аварии виноват водитель грузовика. В настоящее время движение в районе ДТП серьезно затруднено. Раненых доставляют в военный госпиталь им. А. В. Вишневского.
2021-01-11T16:32:15+03:00
2021-01-11T16:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 11 января 2021
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