А.Хинштейн:Законопроект о госзащите силовиков отменяет доп. условия ее предоставления сотрудникам Минобороны, МВД, СВР

Законопроект о праве силовиков на госзащиту отменяет дополнительные условия ее предоставления для сотрудников Минобороны, Росгвардии, МВД и СВР. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Действующая редакция закона о государственной защите предусматривает, что для сотрудников и военнослужащих большинства силовых ведомств не требуется дополнительных квалифицирующих признаков. При наличии оснований им предоставляется госзащита. А для военнослужащих сотрудников четырех ведомств – министерства обороны, Росгвардия, МВД и служба внешней разведки – требуются еще и дополнительные критерии. Участие в борьбе с терроризмом, выполнение задач, связанных с конвоированием преступников, оперативно-розыскная деятельность и так далее. Мы считаем, что правда должны быть едины для всех», — сказал он.

В Госдуму внесен законопроект о праве на госзащиту для всех сотрудников силовых структур. Авторы законопроекта считают, что угроза полицейским, росгвардейцам и военнослужащим может возникать даже без их личного участия в спецоперациях и борьбе с преступностью. Между тем в конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому можно будет закрывать сведения о лицах, подлежащих госзащите, даже если непосредственная угроза их безопасности отсутствует. Речь идет, в том числе, и о данных об имуществе таких лиц.