В Москве с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников науки, связи и туристической сферы. По словам мэра Сергея Собянина, на этой неделе также заработают 30 новых прививочных пункта. Общее их число возрастет до ста.

Напомним, — массовая вакцинация в Москве началась 4 декабря.