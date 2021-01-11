В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова вместимостью до двух тысяч человек

Утверждается, что глава Чечни якобы выступает против этого.

Первый камень сооружения заложен, сообщила гостелерадикомпания Грозный. Мечеть в столице Чечни будет носить имя руководителя республики, объявил министр печати Ахмед Дудаев. По его словам Рамзан Кадыров был категорически против, но народ сказал веское слово. Общественность, духовенство и соратники главы Чечни решили, что в Грозном должна быть святыня, которая как сказал министр печати, носит имя мусульманина, посвятившего всю жизнь служению народу. Дудаев уверяет, что в Чечне демократическое общество, и в приоритете желание жителей республики. Предполагается, что у мечети будет четыре минарета, окружающих основную часть здания с центральным куполом и восемью поменьше, их крыши будут отделаны золотом. Напомню, в Грозном уже есть одна из крупнейших в Европе мечеть «Сердце Чечни», она носит имя погибшего отца главы республики. Ахмата Кадырова взорвали 9 мая 2004-го на VIP-трибуне стадиона в Грозном. Сайт русской службы BBC отмечает, что в Чечне почти 350 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова. А интернет-издание Кавказский узел пишет, что многие годы руководства Чечнёй позволили Кадырову выстроить тотальный семейный культ. В том числе назначать родственников на руководящие посты, раздавать им награды и называть улицы в их честь.

Ранее Рамзан Кадыров говорил, что хотел бы, чтобы его именем назвали небольшую мечеть, но предлагал это сделать после его смерти, напоминает газета РБК.