По оценке Кремля, более 48 тысяч человек вернулись в Нагорный Карабах после прекращения там боевых действий

Владимир Путин считает обстановку в регионе спокойной во многом благодаря российским миротворцам. Президент России предложил лидерам Азербайджана и Армении уточнить статус военнослужащих.

Отметим, что сегодняшние переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна первые после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Перед встречей в Москве за состоянием здоровья обоих лидеров следили группы российских врачей, — рассказал «Эху Москвы» эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

По словам Дубнова, лидеры Армении и Азербайджана не хотели участвовать в этих переговорах. Встреча организовывалась весьма трудно.