Около двух часов у посольства Армении в Москве митинговали противники политики премьер-министра Никола Пашиняна

Около двух часов у посольства Армении в Москве сегодня митинговали противники политики премьер-министра Никола Пашиняна. По сведениям корреспондента ТАСС, в настоящее время акция завершена. Обошлось без инцидентов.

Отметим, что несколько десятков сторонников оппозиции сегодня утром в Ереване попытались помешать вылету Пашиняна в Москву.

В настоящее время в Кремле проходят трехсторонние переговоры с участием также президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина. Президент России считает, что ситуация в нагорном Карабахе спокойная во многом благодаря присутствию там российских миротворцев.