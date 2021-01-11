Роспотребнадзор сегодня уточнил, что изучением британского штамма коронавируса занимается научный центр «Вектор». Он был обнаружен у россиянина, который вернулся из Великобритании еще в декабре. По словам главы ведомства Анны Поповой, заразившийся чувствует себя хорошо, у него изначально не было никаких симптомов.

Профессор американского университета Ратгерса Константин Северинов считает, что имеющиеся вакцина против коронавируса, скорее всего, будут действенны против нового штамма. Об этом он сказал в эфире «Эха».

По словам Северинова, скорее всего в течение недели будет понятно, насколько эффективны вакцины против нового штамма коронавируса.