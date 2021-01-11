Избранный президент США Джо Байден предложил назначить на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бёрнса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды политика.

Бёрнс руководил дипмиссией США в Москве с 2005 по 2008. В последние годы он руководил Фондом Байден считает, что Уильям Бёрнс обладает нужными знаниями и качествами для предотвращения различных угроз.