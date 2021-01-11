В Госдуму внесен законопроект о праве на госзащиту для всех сотрудников силовых структур. Тем самым его авторы-«единороссы» хотят отменить ограничения, действующие в нынешнем законодательстве.

Речь идет о праве на государственную защиту для сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки. Сейчас на такую возможность могут претендовать не все из них. Нужно участвовать в следственной или оперативно-розыскной работе, охране порядка либо антитеррористических операциях, или же соответствовать еще ряду условий.

Авторы законопроекта – главы думских комитетов Александр Хинштейн и Василий Пискарев – считают, что действующие ограничения ущемляют сотрудников МВД, СВР или Минобороны и их необходимо отменить. Все из-за того, что представители других структур могут претендовать на госзащиту без каких-либо условий. Это, в частности, судьи, следователи, прокуроры, а также сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, «единороссы» убеждены, что угроза полицейским, росгвардейцам и военнослужащим может возникать даже без их личного участия в спецоперациях и борьбе с преступностью.

Между тем в конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому можно будет закрывать сведения о лицах, подлежащих госзащите, даже если непосредственная угроза их безопасности отсутствует. Речь идет, в том числе, и о данных об имуществе таких лиц.