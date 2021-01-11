Следственный комитет провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины. Как сообщает местное управление СК, допрошено около 30 свидетелей и очевидцев. Установлено, что строения, засыпанные лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу, а построены гражданами на земле, выделенной им в аренду.

Сход лавины произошел 8 января. Погибли три человека.