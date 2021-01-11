Суд в Москве отложил на неделю оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Его обвиняют в хулиганстве по делу о нападении на офис «Единой России» в Москве.

В ходе прения сторон гособвинение просил приговорить Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Сам аспирант уверен, что его преследуют по политическим мотивам.