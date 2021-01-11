Депутаты-"единороссы" внесли в Госдуму законопроект о госзащите всех сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии и СВР

Депутаты-"единороссы" Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о государственной защите всех сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии и Службы внешней разведки. Они считают, что нужно устранить существующую сейчас несправедливость: по действующему законодательству на меры госзащиты могут претендовать лишь сотрудники, задействованные в оперативно-розыскной и следственной деятельности, а также участвующие в спецоперациях.
2021-01-11T14:33:17+03:00
2021-01-11T14:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 января 2021
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