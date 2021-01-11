Президент Азербайджана и премьер-министр Армении проводят в Москве первую встречу после завершения боевых действий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти минуты проводят в Москве первую встречу после завершения боевых действий в зоне карабахского конфликта. Официально утверждается, что инициатором переговоров выступил Владимир Путин.

Сегодня президент России проведет отдельные беседы с лидерами Азербайджана и Армении.