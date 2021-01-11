Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана начнутся в ближайшие часы.

Выполнение мирного соглашения по Нагорному Карабаху станет главной темой переговоров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. На них особенное внимание уделЯт помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий. Речь на переговорах пойдет о возвращении пленных и поиске пропавших без вести. Президенты России, Азербайджана и премьер Армении также обсудят вопросы разблокирования дорог и развития торгово-экономических и транспортных связей, сообщили в Кремле. Помимо общей встречи Путин отдельно побеседует с лидерами двух стран.

Соглашение трое политиков подписали 9 ноября, остановив полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. К этому дню война между Баку и Ереваном продолжалась уже полтора месяца. Поскольку соглашение предусматривало, что стороны остаются на занятых позициях, Армении пришлось пойти на серьёзные уступки Азербайджану. Баку получил несколько районов Карабаха, а также стратегически важный город Шуша и Лачинский район, который связывает Армению с Карабахом. Российские военные по условиям соглашения разместились в Лачинском коридоре.

После подписания соглашения, в Армении начались массовые акции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Сегодня сторонники оппозиции пытались помешать вылету Пашиняна в Москву — они перекрыли дорогу, ведущую к ереванскому аэропорту. Протестующих остановила полиция.

Еще одна акция протеста проходит сегодня в Москве у посольства Армении. Ее участники развернули большой плакат, на котором написано «Остановить Никола» и «Народ против».