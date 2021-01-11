В середине этой недели в центральных регионах России ожидаются 30-градусные морозы. Их пик в большинстве областей придется на 13-14 января.

Судя по прогнозу, в Москве самая низкая температура, до минус 25, ожидается в ночь на воскресенье. При этом дневные температуры уже с пятницы будут от минус 15 – до минус 19. Потеплеет в следующий понедельник.