У посольства Армении в Москве проходит акция протеста, участники которой держат плакат с призывом остановить Пашиняна

У посольства Армении в Москве проходит акция протеста, участники которой держат большой плакат с призывом остановить Никола Пашиняна.

Сегодня в столице России должны состояться переговоры с участием премьер-министра Армении.

Пресс-служба правительства подтвердила, что он вылетел в Москве несмотря на то, что несколько десятков представителей армянской оппозиции пытались помешать этому. Известно также, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уже находится в Москве.

Трехсторонние переговоры пройдут по инициативе Владимира Путина