Движение «За правду» Захара Прилепина планирует сегодня провести акцию в защиту «сталинского кафе» у метро Войковская. Сторонники писателя считают, что важно помнить об историческом опыте нашей страны.

Кафе в настоящее время временно закрыто, правозащитный Центр «Мемориал» ранее заявил, что считает недопустимым называть кафе именем Сталина, поскольку это неуважение к памяти соотечественников.