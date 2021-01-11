В столице Чечни началось строительство мечети имени Рамзана Кадырова. В официальном сообщении чеченского телевидения говорится, что это решение принято по многочисленным просьбам жителей республики. Сам глава Чечни был против этой идеи, однако соратники, духовенство и общественность убедили его увековечить свое имя в названии мечети.
2021-01-11T13:31:40+03:00
2021-01-11T13:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 11 января 2021
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