Правительство приняло решение о снижении максимальной ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу и самозанятым гражданам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



Эта мера особенно важна для сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки, образования и еще нескольких отраслей, добавил Михаил Мишустин.