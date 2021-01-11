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13:05, 11 января 2021

Правительство приняло решение о снижении максимальной ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу

Правительство приняло решение о снижении максимальной ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу и самозанятым гражданам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эта мера особенно важна для сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки, образования и еще нескольких отраслей, добавил Михаил Мишустин.



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