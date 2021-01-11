В Грозном заложили мечеть, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова. Власти утверждают, что пошли на это по многочисленным просьбам чеченцев. Сам Кадыров был против, — сообщает РИА со ссылкой на чеченского министра печати Ахмеда Дудаева.

В 2008 году в Грозном открыли центральную мечеть «Сердце Чечни». Она носит имя Ахмата Кадырова.