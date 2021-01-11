В России по данным оперативного штаба за минувшие сутки выявили более 23 тысяч заболевших коронавирусом.

Суточный прирост зараженных ускорился после вчерашнего снижения до минимума с середины ноября. По сравнению с днем ранее стало почти на 500 человек больше заболевших. Москва снова в лидерах. За сутки в городе выявили более 4600 новых заражённых. Умерли 75 человек. Отмечу, смертность в столице держится примерно на этой отметке с середины ноября. Всего в стране за минувший день от коронавируса скончались 436 человек. Это минимальная смертность от ковида с конца ноября, отчитались в оперативном штабе. С начала пандемии по данным оперативного штаба от коронавируса умерли более 62-х тысяч россиян. В Петербурге за сутки чуть больше трёх тысяч новых случаев заражения. Далее идут Подмосковье — около тысячи, по несколько сотен заболевших в Нижегородской, Воронежской, Ростовской области, Красноярском крае и ряде других регионов. Число заражённых в стране за минувший день примерно на полторы тысячи человек превышает количество выписанных пациентов.

Статистка оперативного штаба по смертности расходится с данными Росстата. По его подсчетам в период с марта по ноябрь умерли 116 тысяч человек с коронавирусом. Всего избыточная смертность за минувший год без учета декабря составила 230 тысяч человек.