На севере Москвы полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении и угоне автомобиля. Как сообщает агентство Москва, мужчина был задержан через пять минут. Он не справился с управлением и столкнулся с «Порше Кайеном» на встречной полосе. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.
2021-01-11T12:33:55+03:00
2021-01-11T12:37:01+03:00
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12:33, 11 января 2021
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