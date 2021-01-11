На севере Москвы полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении и угоне автомобиля. Как сообщает агентство Москва, мужчина был задержан через пять минут. Он не справился с управлением и столкнулся с «Порше Кайеном» на встречной полосе. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.