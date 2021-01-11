Правительство снижает ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.