Правительство снижает ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.
2021-01-11T12:33:33+03:00
2021-01-11T12:37:19+03:00
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12:33, 11 января 2021
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