Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа слугой Путина. Таким образом она прокомментировала реакцию Трампа на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство.

Демократы требуют отстранения Трампа от должности, в Конгрессе может быть инициирована процедура импичмента. Впрочем, журналист Владимир Сухой сомневается в том, что импичмент удастся объявить за десять дней до окончания президентского срока Трампа.