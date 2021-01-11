Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа слугой Путина. Таким образом она прокомментировала реакцию Трампа на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство.
Демократы требуют отстранения Трампа от должности, в Конгрессе может быть инициирована процедура импичмента. Впрочем, журналист Владимир Сухой сомневается в том, что импичмент удастся объявить за десять дней до окончания президентского срока Трампа.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа слугой Путина
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа слугой Путина. Таким образом она прокомментировала реакцию Трампа на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство.