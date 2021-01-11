Центр имени Гамалеи начал клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». В испытаниях примут участие 150 добровольцев, они продолжатся до конца года. «Спутник Лайт» – это один укол вакцины «Спутник».
2021-01-11T12:32:36+03:00
2021-01-11T12:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 11 января 2021
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