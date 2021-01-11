Решение о дистанционного обучения в московских школах будет приниматься, исходя из обстановки в городе

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения в московских школах будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки в городе, — сообщает департамент образования Москвы. Каникулы для московских школьников продлены до 17 января.
2021-01-11T12:32:22+03:00
2021-01-11T12:32:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2772060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 11 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store…