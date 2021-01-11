В России за сутки от коронавируса скончались 436 человек. Это минимальная смертность от Ковида с конца ноября. По данным оперативного штаба, за сутки выявлено свыше 23 тысяч новых случаев заражения, в Москве – более 4,5 тысяч.
2021-01-11T12:31:53+03:00
2021-01-11T12:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 11 января 2021
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