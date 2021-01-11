Головинский суд Москвы перенес на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Он обвиняется в нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года. В ходе прения сторон гособвинение просило приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Сам Мифтахов в последнем слове поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку, в том числе членов международного конгресса математиков.