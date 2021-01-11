Российские врачи следили за здоровьем лидеров Армении и Азербайджана перед встречей с Путиным – политолог

Российские врачи следили за здоровьем лидера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

«Армянская пресса сообщала, что в начале января группа российских врачей прибыла в Ереван, чтобы наблюдать за состоянием здоровья премьер-министра Пашиняна. Он сам ушел на самоизоляцию, но не указал причин. Точно также готовился и президент Азербайджана для поездки в Москву, про режим самоизоляции ничего публично известно не было, но совершенно точно другая бригада российских врачей прибыла в Баку, чтобы наблюдать за состоянием здоровья азербайджанского президента. Такого рода подготовка обеспечила безбоязненную встречу Путина с лидерами Южного Кавказа», — сказал он.

А.Дубнов добавил, что судя по всему, лидеры Армении и Азербайджана не могли отказаться от встречи и переговоров в Москве.

В Москве сегодня должна пройти встреча лидеров Азербайджана и Армении. Как сообщается, Владимир Путин проведет отдельные беседы с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Речь пойдет о реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху. В результате военных действий Армения потеряла контроль над частью спорной территории. Россия ввела в зону конфликта миротворцев.