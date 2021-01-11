В России, как пишет газета «Коммерсантъ», уже в ближайшее время могут резко взлететь цены на бензин. Эксперты связывают это с ростом мировых котировок на нефть.

После устойчивого падения стоимости бензина марок АИ-95 и АИ-92, в декабре их цена вновь пошла вверх, причем на 8-8,5%, отмечает издание со ссылкой на данные Санкт-Петербургской биржи. За тонну «95-го» бензина, к примеру, давали почти 50 тысяч рублей. По мнению экспертов компании «Петромаркет», рост оптовых цен на автомобильное топливо объясняется снижением предложения на внутреннем рынке. Все из-за того, что, несмотря на колебания котировок бензина, а также рост цен на нефть марок Brent и WTI почти на 10% в начале года, курс рубля к доллару и евро практически не изменился. Это делает экспорт бензина для нефтяных компаний еще более привлекательным.

При этом в России действует специальный механизм, с помощью которого государство пытается стимулировать поставки на внутренний рынок. При более выгодном экспорте, как правило, компаниям доплачивают из бюджета разницу между ценами. Однако, полагают эксперты, компенсация на этот раз может оказаться недостаточной, поскольку европейские котировки на бензин выросли почти на 15%. В то время как розничные цены на топливо в России фактически растут значительно меньшими темпами. В результате, по мнению ряда специалистов, уже сами компании понесут убытки и будут вынуждены поднять цены на бензин для покупателей.

Тем временем вице-премьер Александр Новак уверяет, что нынешние механизмы позволят удержать цены на бензин в пределах инфляции. По итогам 2020-го года она составила около 5%, при этом, по данным Росстата, бензин на автозаправках подорожал примерно на 2,5%.