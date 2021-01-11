Трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Армении и Азербайджана должны пройти сегодня в Москве. Перед встречей за состоянием здоровья Никола Пашиняна и Ильхама Алиева следили группы российских врачей, чтобы исключить возможность заражения Владимира Путина коронавирусом. Об этом «Эху» рассказал эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

По словам Аркадия Дубнова, премьер-министр Армении и президент Азербайджана не хотели участвовать в этих переговорах, встреча организовывалась весьма трудно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в трехсторонних переговорах по Нагорному Карабаху. Утром несколько десятков сторонников оппозиции попытались перекрыть трассу, ведущую в аэропорт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.