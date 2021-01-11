Меры безопасности усилены у Головинского суда, где должно начаться оглашение приговора аспиранту Азату Мифтахову

Меры безопасности усилены у здания Головинского суда Москвы, где в ближайший час должно начаться оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим фигурантам дела о нападении на офис «Единой России». Как передает корреспондент ТАСС, на территории суда работают кинологи, к зданию стянуты дополнительные силы полиции. Гособвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии. Адвокат Светлана Сидоркина сказала «Эху», что не надеется на оправдательный приговор.

Более двух с половиной тысяч ученых-математиков из 15 стран потребовали освободить Мифтахова, считая его политическим заключенным.