Через два года в России могут ввести новые требования к сигаретам. Они должны быть самозатухающими. Такой документ готовит министерство здравоохранения и МЧС, — сообщает ТАСС. По данным МЧС, большинство пожаров в России происходят из-за неосторожного курения, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения.
2021-01-11T11:32:59+03:00
2021-01-11T11:36:07+03:00
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11:32, 11 января 2021
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