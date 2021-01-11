Через два года в России могут ввести новые требования к сигаретам. Они должны быть самозатухающими. Такой документ готовит министерство здравоохранения и МЧС, — сообщает ТАСС. По данным МЧС, большинство пожаров в России происходят из-за неосторожного курения, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения.