Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку. Свое обращение на тувинском он опубликовал в инстаграме. Глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что «командиры всех времен выделяли тувинцев как отличных воинов», — сообщает издание «Тайга.Инфо». Стоит напомнить также, что нынешний министр обороны Сергей Шойгу также выходец из Тувы.