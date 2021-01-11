Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку. Свое обращение на тувинском он опубликовал в инстаграме. Глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что «командиры всех времен выделяли тувинцев как отличных воинов», — сообщает издание «Тайга.Инфо». Стоит напомнить также, что нынешний министр обороны Сергей Шойгу также выходец из Тувы.
2021-01-11T11:32:40+03:00
2021-01-11T11:32:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2772032-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 11 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store…